Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Stoff-Teddy aufgefunden

Frankenthal (ots)

Am 24.03.2024, gegen 03.45 Uhr, konnte durch eine Streife hiesiger Dienststelle in der Johann-Klein-Straße auf dem Gehweg ein herrenloser großer weißer Stoffteddybär aufgefunden werden. Dieser würde sich freuen, von der Besitzerin oder dem Besitzer auf der Polizeiinspektion in Frankenthal abgeholt zu werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell