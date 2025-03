POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt in Schifferstadt

Speyer und Otterstadt (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße. Unbekannte Täter versuchten die Schiebetür des Kundeneingangs erfolglos aufzudrücken. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 100EUR Zwischen dem 17.03.3035 und dem 21.03.2025 kam es in Otterstadt in der Weidenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten das Küchenfenster auf und verschafften sich ...

