Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Randale in Bäckerei: 28-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Offenburg (ots)

Gegen einen spanischen Staatsangehörigen ist gestern (07.01.) Untersuchungshaft angeordnet worden.

Der 28-Jährige soll bereits am 06.01. in einer Bäckerei am Offenburger Bahnhof randaliert haben. Nach Angaben einer Mitarbeiterin soll der Mann eine Milchflasche gegen eine Fensterscheibe und anschließend in Richtung der Angestellten geworfen und diese beleidigt haben. Reisende verständigten daraufhin die Bundespolizei, die den Mann nach einem Fluchtversuch festnehmen konnte. Da der 28-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde aufgrund der Gesamtumstände durch das zuständige Amtsgericht Untersuchungshaft gegen den Mann erlassen. Er sitzt nun bis zur Hauptverhandlung in der Justizvollzugsanstalt.

