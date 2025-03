Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche

Speyer und Otterstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße. Unbekannte Täter versuchten die Schiebetür des Kundeneingangs erfolglos aufzudrücken. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 100EUR

Zwischen dem 17.03.3035 und dem 21.03.2025 kam es in Otterstadt in der Weidenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten das Küchenfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Hauses. Dieses wurde komplett durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Durch das aufgebrochene Küchenfenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR

Wer hat in oben genanntem Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Die Polizei empfiehlt:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Informationen und Verhaltenshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de

