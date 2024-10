POL-FR: Laufenburg: Unfallflucht in Laufenburg - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Am Sontag Abend, 13.10.2024, gegen 23:15 Uhr, ist in der Uhlandstraße in Bad Säckingen ein Unbekannter durch eine mutmaßlich nicht verschlossene Terrassentüre in die Wohnung gelangt. Aus dem Wohnungsinneren wurde Bargeld entwendet. Die Polizei Bad Säckingen bittet um Hinweise unter 07761 934-0. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

