POL-PDLU: Gegenseitig genötigt

Zu verkehrsrechtlichen Differenzen kam es am vergangenen Sonntagabend gegen 21:00 Uhr auf der L 532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim. Zunächst gab ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schifferstadt an, von einem anderen Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren und Lichthupe genötigt worden zu sein. Anhand des von dem 33-jährigen abgelesenen Kennzeichens des anderen Fahrzeuges konnte als mögliche Verursacherin der Nötigung eine 21-jährige aus Böhl-Iggelheim ermittelt werden. Diese gab an, dass sie selbst von dem anderen Verkehrsteilnehmer durch "Ausbremsen" genötigt worden sei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 -495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Schifferstadt zu melden.

