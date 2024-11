POL-PPRP: 16-Jähriger mit gestohlenen Roller erwischt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag (17.11.2024) auf Dienstag (18.11.2024) in eine Kleingartenanlage in der Brunckstraße ein und entwendeten einen Akkuschrauber, eine Autobatterie, zwei Gasflaschen und eine Deckenlampe. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

mehr