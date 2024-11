POL-PPRP: 46-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 58-Jähriger beschädigte am Dienstagabend (19.11.2024, 21:10 Uhr) beim Abbiegen mit seinem Auto zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge in der Hoheneckenstraße. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Polizei kontrollierte den 58-Jährigen in unmittelbarer Nähe in seinem ...

mehr