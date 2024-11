POL-PPRP: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag (19.11.2024), zwischen 08:10 und 17:35 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt ein und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

