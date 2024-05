Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hund verursacht Schaden

Am Dienstag leinte eine Unbekannte ihren Hund an einer Tischgarnitur in Ulm fest.

Ulm (ots)

Am Vormittag leinte eine Frau ihren Hund in der Glöcklerstraße an der Tischgarnitur einer Eisdiele an. Dabei geriet das Tier wohl in Panik. Der Hund rannte los und riss die zusammengebundenen Stühle und Tische mit sich mit. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern lief die Frau anschließend mit ihrem Hund davon. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) nahm die Ermittlungen zu der verantwortlichen Frau auf und bittet dabei um Zeugenhinweise.

++++1000114 (SV)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell