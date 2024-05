Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Hungriger Dieb

Am Mittwoch hatte es ein 54-Jähriger in Heidenheim auf Lebensmittel abgesehen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, hielt sich der 54-Jährige gegen 16.45 Uhr in einem Supermarkt in der Wilhelmstraße auf. Der Mann nahm sämtliche Waren und versteckte diese in seiner Kleidung. Noch im Laden verspeiste er wohl eine Packung Salami. Ohne zu zahlen wollte er den Supermarkt verlassen. Ein Mitarbeiter stellte den Mann beim Ausgang. Dann verständigte er die Polizei Heidenheim. Die Beamten erhoben seine Personalien und nahmen ihm das Diebesgut ab. Der 54-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

++++0993964 (SV)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell