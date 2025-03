Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeugteile entwendet

Schifferstadt (ots)

Am vergangenen Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 17:00 und 17:45 Uhr, machten es sich unbekannte Täter an einem am Schifferstadter Friedhof, Am Wohlfahrtsweg, abgestellten Pkw zu schaffen. Nach Angaben des 65-jährgen Geschädigten wurde vom Frontbereich seines Fahrzeuges der Abstands- bzw. Radarsensor ausgebaut und entwendet. Die Schadenshöhe dürfte bei circa 700 Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell