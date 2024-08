Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Brand in der Abschiebehafteinrichtung Pforzheim

Pforzheim (ots)

Gegen 10:50 Uhr kam es in der Pforzheimer Abschiebehafteinrichtung zu einem Brand in einem Unterbringungsraum. Aufgrund der Meldung wurde neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr auch die Abteilung Eutingen der freiwilligen Feuerwehr Pforzheim alarmiert.

Während ein Trupp unter Atemschutz den Brand schnell löschen konnte, wurden das betroffene Stockwerk von weiteren Trupps unter Atemschutz kontrolliert.

Der Unterbringungsraum war mit einer Person belegt, die bereits vor Eintreffen der Feuerwehr von den Bediensteten in Sicherheit gebracht werden konnte. Zwei in der Einrichtung untergebrachte Männer wurden vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Brandursache wird von der Kriminalpolizei untersucht.

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz dauerte 1,5 Stunden.

