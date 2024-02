Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec aus Gartenhütte gestohlen

Im Krummlandsweg in Aurich kam es am Wochenende zu einem Fahrraddiebstahl. Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarzes Pedelec der Marke "Velo de Ville" aus einer Gartenhütte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Kind angefahren

Die Polizei bittet nach einem Unfall in Wiesmoor um Hinweise auf den Fahrer eines blauen Pkw. Zwei fahrradfahrende Kinder waren am Donnerstag gegen 10 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Hauptstraße in Richtung Friedeburg unterwegs. Auf Höhe einer Apotheke kam ein Autofahrer von dem dortigen Parkplatz und übersah die Kinder offenbar. Er stieß mit dem Auto gegen eines der Kinder und verletzte es am Bein. Der Autofahrer fuhr unerlaubt davon. Der Mann war mit einem blauen Pkw unterwegs, hatte eine Glatze und trug eine Sonnenbrille. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Krummhörn - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Samstag in Pilsum in der Gemeinde Krummhörn ereignet. Auf dem Parkplatz des Pilsumer Leuchtturms touchierte ein Unbekannter zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr mit seinem Fahrzeug einen grauen Mercedes GLC. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

