Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erste Bilanz nach dem "Tanz in den Mai"

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Traditionsgemäß haben in der vergangenen Nacht überall im Rhein-Kreis Neuss wieder zahlreiche Menschen den "Tanz in den Mai" gefeiert. Die Polizei hatte sich im Vorfeld auf das Treiben eingestellt und war mit entsprechend angepasster Personalstärke im Einsatz. Das Frühlingsfest ist dabei - wie schon im Vorjahr - überwiegend friedlich abgelaufen. Entsprechend zieht die Polizei ein positives Fazit der Nacht:

In der Zeit von Mittwoch (30.4.) auf Donnerstag (1.5.) mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizei zu insgesamt 8 (Vorjahr: 11) Einsätzen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten ausrücken. Es wurden weder Sachbeschädigungen (Vorjahr: 0) aufgenommen, noch Brände (Vorjahr: 0) oder Streitigkeiten (Vorjahr: 1) registriert. Insgesamt wurde die Polizei zu 3 Ruhestörungen (Vorjahr: 6) und einer hilflosen Person (Vorjahr: 0) gerufen. Auch in diesem Jahr verhielten sich die Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig. So wurden keine Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln unterwegs waren (Vorjahr: 0). In zwei Fällen (Vorjahr: 0) musste die Polizei wegen Körperverletzungsdelikten einschreiten. Hierbei wurden insgesamt 3 Personen leicht verletzt. Es mussten keine Personen (Vorjahr: 0) in Gewahrsam genommen werden. Beamtinnen und Beamten wurden bei den Einsätzen nicht verletzt.

Die Polizei dankt allen Feiernden, die durch verantwortungsbewusstes Verhalten dazu beigetragen haben, den Tanz in den Mai für alle Beteiligten zu einem friedlichen und fröhlichen Fest zu machen.(st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell