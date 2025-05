Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Brandstiftung: Zwei Personen leicht verletzt

Neuss (ots)

Am Donnerstag (1.5.) ist es in einem Haus an der Straße An der Schleppbahn in Neuss-Holzheim zu einem Feuer gekommen. Dieses war nach ersten Erkenntnissen gegen 21.40 Uhr im Treppenhaus ausgebrochen - hier standen Lebensmittel sowie Schuhe in Flammen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, zwei Nachbarn hatten jedoch Rauch eingeatmet und wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand abgesehen von Verrußung kein Schaden. Die Hintergründe des Feuers, welches als Brandstiftung eingestuft wird, sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die entsprechenden Untersuchungen führt das Kriminalkommissariat 11 der Polizei. Sachdienliche Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 abgegeben werden.

