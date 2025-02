Polizei Bonn

POL-BN: Weiberfastnacht: Zwischenbilanz (Stand: 18:00 Uhr)

Bonn (ots)

Bei überwiegend gutem Wetter startete in Bonn und der Region am heutigen Donnerstag (27.02.2025) die "heiße Phase" des diesjährigen Straßenkarnevals.

Seit den Morgenstunden waren rund dreihundert Polizistinnen und Polizisten, darunter auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizeihundertschaften aus Bonn und Köln, in Bonn-Beuel, der Bonner Innenstadt und dem Vorgebirge im Einsatz.

Der traditionelle Sturm des Rathauses durch die amtierende Wäscherprinzessin Lea I. sowie die weiteren Feierlichkeiten in Beuel verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Rund um die Karnevalszüge in Bornheim-Roisdorf und -Kardorf hatten die Beamtinnen und Beamten bislang ebenfalls wenig Grund zum Einschreiten.

In den ersten zehn Stunden des Großeinsatzes wurden bislang neun Platzverweise ausgesprochen.

Bereits am Vormittag wurde ein 50-Jähriger in Beuel zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Er war von Einsatzkräften gegen 10:50 Uhr auf der Limpericher Straße dabei beobachtet worden, wie er in einem Einkaufwagen mitgeführtes Papier angezündet und in eine Grünanlage geworfen hatte.

Ein 27-Jähriger, der zuvor gegen geparkte Fahrzeuge gesprungen war und daraufhin gegen eine Hauswand urinierte hatte, sollte gegen 17:10 Uhr durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei auf der Siegesstraße in Roisdorf kontrolliert werden. Nachdem der alkoholisierte Mann zunächst versucht hatte zu flüchten, konnte er gestellt und fixiert werden. Dabei leistete er Widerstand und spuckte zwei Polizeibeamtinnen an. Er wurde in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Zum weiteren Einsatzverlauf wird am morgigen Freitag nachberichtet.

