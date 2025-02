POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte hob betrügerisch erlangte Zahlungen an Geldautomaten ab - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 14.05.2022 in einer Tankstelle an der Endenicher Straße in Bonn Warengutscheine im Wert von 750,- Euro mit einer digitalen Girokarte bezahlt zu haben, die zuvor mittels betrügerisch erlangter Bankdaten eingerichtet wurde. Bei der beschriebenen Tatbegehungsweise werden mittels ausgespähter Bankdaten ...

mehr