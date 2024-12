Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Polizisten retten verletzten Raubvogel

Jockgrim (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am 16.12.24 gegen 11.00h ein verletzter Raubvogel neben der Straße an die Polizei gemeldet. Die eingesetzten Polizisten fanden den Raubvogel wie beschrieben vor. Er hatte sich unter anderen an einer Kralle verletzt und konnte nicht mehr fliegen. Er wurde in eine sichere Transportbox gepackt und an eine Greifvogelstation übergeben.

