Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Angefahrener Fußgänger verstorben

Bad Bergzabern (ots)

Der am Montagmorgen von einem Radfahrer angefahrene 82-jährige Fußgänger aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ist am 15.12.2024 im Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich der Unfallursache und des Unfallverursachers dauern an.

Der Unfall ereignete sich am Montag, dem 09.12.2024 gegen 07:55 Uhr in der Landauer Straße. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können werden dringend gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Tel.: 06343/93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell