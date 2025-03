LPI-J: Jacke geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Mit diversen Bekleidungsstücken rüstete sich ein Mann am Donnerstagnachmittag in einem Modegeschäft eines Einkaufszentrums in der Eisenberger Straße aus. Ohne diese zu bezahlen verließ er das Geschäft und lud die Sachen in seinen Pkw. Eine Zeugin beobachtete die diebische Handlung und verständigte die Polizei. An der Halteranschrift konnten der Pkw und auch der Dieb angetroffen werden. Dabei sind Anzeichen des Konsums von Drogen ...

