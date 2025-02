Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Drogenfahrt & Zeugenaufruf nach Diebstahl

Heilbronn (ots)

Schöntal: Autofahrer unter Drogen kontrolliert

Ein 19-jähriger Autofahrer muss mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen, da er unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Fahrzeugs saß. Am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde er durch eine Polizeistreife in Schöntal angehalten. Hierbei wurden er und sein Auto einer Kontrolle unterzogen. Es konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche für einen Konsum von berauschenden Mitteln sprachen. Im Laufe der Kontrolle gab der 19-jährige an Cannabis konsumiert zu haben. Aufgrund dessen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Da er sich noch in der Probezeit befindet, muss er nun nicht nur mit einem Fahrverbot, Punkten im Fahreignungsregister und einem Bußgeld, sondern auch mit einer Probezeitverlängerung und einem Aufbauseminar rechnen.

Bretzfeld/Unterheimbach: Diebstahl aus Minibagger

Durch bislang unbekannte Täter wurde in Bretzfeld-Unterheimbach in den vergangenen Tagen eine Rodezange aus einem Minibagger ausgebaut und anschließend entwendet. Zwischen Dienstagabend, gegen 19 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 16.30 Uhr, begaben sich der oder die Unbekannten an den Minibagger, welcher sich in der Verlängerung der Straße "Weinsteige" an einem Steilhang in den Weinbergen befand. Dort wurde die Zange abmontiert und anschließend samt einem an der Zange angebrachten Powertil, einer Steuereinheit, entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 10.000 Euro Zeugen, die Informationen zum Diebstahl haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

