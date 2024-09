Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: 50-Jährger fährt Schlangenlinien

Alkoholtest ergibt 1,63 Promille

Trebur (ots)

Eine Streife der Polizeistation Bischofsheim hat am Samstagabend (14.9) den Führerschein eines 50 Jahre alten Mannes beschlagnahmt und Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr erstattet. Gegen 21 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, der in Schlangenlinien die Landesstraße 3012 befuhr. Die Streife konnte das beschriebene Fahrzeug schließlich in der Wormser Straße in Mainz stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Der 50-Jährige wurde festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell