Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Straftäter in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Pomellen (ots)

Ein 35- jähriger Rumäne wurde in Pomellen als Mitreisender in einem norwegischen PKW festgestellt und kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft München suchte ihn wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Er hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 223 Tagen zu verbüßen. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

Ein 40- jähriger Pole war Insasse in einem Flixbus als er kontrolliert wurde. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchdiebstahl. Hier betrug die zu vollstreckende Geldstrafe 3090,00 EUR. Zusätzlich waren noch Verfahrenskosten in Höhe von 1589,42 EUR zu bezahlen. Der Mann konnte die geforderten Gelsummen nicht aufbringen. Er wurde für die nächsten 103 Tage ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

