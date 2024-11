Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafen bezahlt- Haft abgewendet

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Ein 35- jähriger Pole wurde am gestrigen späten Abend in Pomellen durch Bundespolizisten angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung im Fahndungssystem wurde festgestellt, dass der Mann durch die STA Hannover wegen Betruges gesucht wurde. Er zahlte die geforderten Geldstrafen in Höhe von 1080,00 EUR + 10,00 EUR Restgeldstrafe sowie Verfahrenskosten in Höhe von 81,00 EUR. Dadurch konnte er eine 27- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise kurz nach Mitternacht fortsetzen.

