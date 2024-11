Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Vollstreckte Haftbefehle führten zu Einlieferungen in die JVA Neustreltiz

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 13:45 Uhr wurde ein 46jähriger polnischer Staatsangehöriger als Mitreisender in einem Reisebus am ehem. Grenzübergang in Pomellen (BAB 11) auf dem Weg nach Berlin kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Haftbefehl zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, ausgestellt durch das Amtsgericht Pasewalk. Hintergrund der Fahndungsnotierung war das Fernbleiben von der Hauptverhandlung. Er wurde nach Vorführung beim zuständigen Amtsgericht und Entscheidung des Richters gegen 20:00 Uhr in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz überstellt.

Eine Kontrolle am gleichen Ort führte einen 39jährigen Polen in den heutigen frühen Morgenstunden ebenfalls in die JVA Neustrelitz. Gegen ihn lag eine Fahndungsnotierung zur Festnahme/ Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Freiburg im Breisgau wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Die Geldstrafe in Höhe von 840,00EUR + 138,00EUR Kosten, insgesamt 978,00EUR, konnte er nicht aufbringen, so dass er nun ersatzweise 84 Tage Freiheitsstrafe absitzen muss.

