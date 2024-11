Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Haftbefehl gegen Rumänen vollstreckt

Pasewalk / Pomellen (ots)

Bereits am Freitag wurde in Pomellen ein 34jähriger rumänischer Staatsangehöriger im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen nach zuvor erfolgtem Grenzübertritt von Polen nach Deutschland kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg ihn wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ausgeschrieben hatte. Da er die Geldstrafe in Höhen von 1200 Euro sowie der entstandenen Kosten in Höhe von 84,50 Euro entrichtete, ersparte er sich 40 Tage Haft und konnte seine Reise fortsetzen.

