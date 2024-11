Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Sieben unerlaubt eingereiste Afghanen und Algerier in Grenznähe (Bahnhof Löcknitz

Bahnhof Seebad Ahlbeck) am Wochenende aufgegriffen

Löcknitz / Seebad Ahlbeck

Am gestrigen Sonntag gegen 13:20 Uhr wurden nach Hinweis durch einen Mitarbeiter der Bundeszollverwaltung drei Algerier durch Bundespolizisten auf dem Bahnhof Löcknitz festgestellt. Die drei im Alter von 16 - 27 Jahren gaben an, über die Belarusroute eingereist zu sein und konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet vorweisen. Der 22jährige wurde in die Erstaufnahme nach Stern-Buchholz überstellt, der 16jährige an das Jugendamt Vorpommern-Greifswald sowie der 27jährige nach Polen zurückgeschoben.

Bereits am Samstagvormittag wurden vier Afghanen im Alter von 16-23 Jahren auf dem Bahnhof im Seebad Ahlbeck in Gewahrsam genommen. Zwar hatten zwei von ihnen afghanische Pässe mit russischen Visa, die aber keine Legitimation für den Aufenthalt ins Bundesgebiet entfalten. Nach eigenen Angaben kamen sie über die Belarusroute nach Deutschland. Die beiden volljährigen Afghanen wurden nach Asylbegehren in die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz überstellt, die zwei Jugendlichen an das Jugendamt des Landkreises.

