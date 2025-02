Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn:Verletzter nach Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

A81/Neunstadt am Kocher: Lkw kollidiert mit Baustellenfahrzeug

Am Donnerstag, gegen 10 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger auf der Autobahn 81, Höhe Cleversulzbach, aus bislang noch nicht bekannter Ursache mit seinem Lkw ungebremst auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei auf. Die sogenannte "Absperrwand" der Autobahnmeisterei stand auf der rechten Fahrspur, um den nachfolgenden Verkehr vor einer Gefahrenstelle zu warnen. Der Fahrer des Lkws wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Lkw der Autobahnmeisterei war zum Unfallzeitpunkt keine Person. Aufgrund des großen Trümmerfelds, auslaufender Betriebsstoffe und der damit verbundenen Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle musste die Autobahn, am Autobahnkreuz Weinsberg, in Fahrtrichtung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt werden - die Sperrung ist aktuell noch im Gange und wird noch einige Zeit andauern. Die Fahrzeuge, welche sich zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Unfallstelle befanden konnten über den linken Fahrbahnstreifen vorbeigeleitet werden. Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 400.000 Euro.

