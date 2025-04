POL-PPRP: Einbruch in Entsorgungsbetrieb - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (15.04.2025) wurde ein geparktes Auto in der Ernst-Boehe-Straße in der Zeit von 11:40 Uhr bis 14 Uhr von Unbekannten beschädigt. Der blaue VW Golf war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz an der Einmündung zur Ludwig-Reichling-Straße geparkt. Vermutlich stieß ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Golf. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um ...

