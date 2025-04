POL-WHV: Einbruch und Diebstahl im Rathaus von Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - Am 24. April 2025, um 00:15 Uhr, ereignete sich in der Ecke Gökerstraße in Wilhelmshaven ein Vorfall, bei dem der 18-jährige Beschuldigte ein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum fuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem verfügte das Kleinkraftrad nicht über eine aktuelle Versicherung (blaues Kennzeichen). Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 ...

