Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mann fährt mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Grünstadt (ots)

Am 09.03.2025 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Gegen 12:30 Uhr wurde ein 37 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter angehalten. Grund der Kontrolle war, dass die Versicherung des Mannes abgelaufen war. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,56 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt. Bei diesen gelten die gleichen Promillegrenzen wie bei Autos. Wer unter Einfluss von Alkohol ein Kraftfahrzeug führt, riskiert nicht nur eine hohe Geldstrafe, sondern auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell