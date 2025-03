Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mann fährt PKW unter dem Einfluss von Alkohol

Grünstadt (ots)

Am 08.03.2025 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt Verkehrskontrollen an der B 271 durch. Gegen 23:45 Uhr wurde ein 64 Jahre alter Autofahrer angehalten. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld von fünfhundert Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

