Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle führt zu zahlreichen Verstößen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.03.2025 um 12:50 Uhr wurde ein VW Golf in der Mußbacher Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten durch die Beamten Unstimmigkeiten hinsichtlich der angebrachten HU-Plakette und der Eintragung des HU-Termins festgestellt werden. Da sich der Verdacht der Urkundenfälschung ergab, wurden die Kennzeichen, sowie der Fahrzeugschein (Zul. Bescheinigung Teil 1) sichergestellt. Nun bedarf es weiterer Ermittlung hinsichtlich der Herkunft der HU-Plakette. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte zudem erkannt werden, dass der Fahrer des VW's, welcher nicht-europäischer Staatsbürger ist, sich über die gesetzlich erlaubte Frist und somit unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten und am kommenden Montag bei der zuständigen Ausländerbehörde vorstellig werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell