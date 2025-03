Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.03.2025 um 09:30 Uhr wurde ein 27-jähriger Neustadter in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen. Der Mann schob zu diesem Zeitpunkt sein Fahrrad. Während der Kontrolle konnten drogenbedingte Ausfallerscheinungen bei dem Neustadter festgestellt werden. Dieser zitterte beispielsweise sehr stark und wirkte sehr nervös. Ebenfalls führte er eine geringe, jedoch erlaubte, Menge an Cannabis mit. Im Gespräch mit den Beamten räumte er ein, regelmäßig, auch am gestrigen Tag, Cannabis konsumiert zu haben. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde das Fahrrad an eine Laterne angeschlossen und der Schlüssel des Schlosses präventiv sichergestellt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man auch mit einem Fahrrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln durchaus strafrechtlich belangt werden kann.

