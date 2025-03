POL-PDNW: Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum vom 06.03.2025, 21:00 Uhr bis 07.03.2025, 08:00 Uhr stellte ein 22-jähriger Neustadter seinen Mercedes in der Rotkreuzstraße in 67433 Neustadt/W. ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, musste er einen tiefen Kratzer an der Karosserie feststellen. Hinweise zur Aufklärung der Tat erbittet die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de. ...

