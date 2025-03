Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zu schnell, unter dem Einfluss von Drogen und ohne Fahrerlaubnis auf der B9 unterwegs

Speyer (ots)

Am Freitag, den 07.03.2025, um 10:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen VW Golf auf der A61 in Fahrtrichtung Hockenheim am Parkplatz "Spitzenrheinerhof". Dieser fuhr zunächst auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer mit überhöhter Geschwindigkeit. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim führten eine Geschwindigkeitsmessung durch. In der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der 31-Jährige Fahrer deutliche Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hinwiesen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und war positiv auf THC. Während der anschließenden Durchsuchung des PKWs fanden die Beamten eine Kleinstmenge an Marihuana-Blüten, deren Besitz jedoch legal ist. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich dann noch heraus, dass der 31-Jährige überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

