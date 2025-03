Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstahl mit anschließender Verwertungstat

Neustadt/Weinstraße (ots)

Einem 73-Jährigen aus der VG Deidesheim wurde am 08.03.2025 im Zeitraum von 11:30-11:35 Uhr seinen Geldbeutel aus dessen Handtasche entwendet. Dies geschah in einem Geschäft in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W.. Nach dem Diebstahl hob der unbekannte Täter zwei Mal Geldbeträge im dreistelligen Bereich an einer nahegelegenen Bank ab. Hierdurch entstand ein Gesamtschade von 1000 Euro. Die Polizei Neustadt/W. bittet um Hinweise zur Aufklärung zur Tat. Ferner wird darauf hingewiesen, dass man Wertgegenstände grundsätzlich in geschlossenen Taschen/ Rucksacken transportieren und diese bestenfalls eng am Körper tragen sollte.

