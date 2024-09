POL-BO: Unfallflucht: Wer kennt den jungen Fahrer mit dem weißen Kleinwagen?

Bochum (ots) - Die seit Montag, 16. September, vermisste Ursula C. (83) aus Bochum ist wieder da. Die 83-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Marina Sablic Telefon: 0234 909-1026 ...

