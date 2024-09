POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Ursula C. (83) ist wieder da!

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am 11. September in der Bochumer Innenstadt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5862767) hatte die Polizei drei Tatverdächtige gesucht. Ein junger Mann ist jetzt vorläufig festgenommen worden. Der Geschädigte, ein 22-Jähriger aus Bochum, hatte den Tatverdächtigen am Freitagabend, 13. September, ...

