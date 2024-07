BPOLD-B: UEFA EURO 2024 - Bundespolizeidirektion Berlin zieht Halbzeitbilanz

Berlin - Steglitz-Zehlendorf (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden nahm die Bundespolizei in der Zugbildungsanlage des S-Bahnhofes Zehlendorf zwei Männer vorläufig fest, nachdem sie eine abgestellte S-Bahn großflächig besprüht hatten. Gegen 3:30 Uhr bemerkten Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG drei Personen in der S-Bahn-Abstellanlage am Teltower Damm, ...

