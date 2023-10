Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Restaurant

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag stiegen Unbekannte in das griechische Restaurant in Bad Langensalza am Steinweg ein. Zutritt wurde sich widerrechtlich durch ein Küchenfenster verschafft. Der oder die Täter durchwühlten Schränke und erbeuteten neben Elektrogeräten auch eine unbekannte Menge an Bargeld. Am aufgebrochenen Fenster entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben.

