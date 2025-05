POL-PDKL: Paketlieferant nach Zustellung angegriffen

Kaiserslautern (ots) - Eine böse Überraschung erlebte eine 51-jährige Stadtbewohnerin am Donnerstagmorgen in der Hackstraße. Als die Frau in ihren Kia Sportage einsteigen wollte, bemerkte sie, dass der Innenraum des Wagens durchwühlt war. Etwas "Brauchbares" fanden die Langfinger wohl nicht, da nach bisherigem Kenntnisstand nichts fehlt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat zwischen Mittwoch, 16:30 ...

