POL-OF: Rücknahme Vermisstenfahndung: 15-Jährige wieder da

Langen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen (fg) Am Mittwochmorgen kam es in einem Einkaufsmarkt in der Liebigstraße (einstellige Hausnummern) in der dortigen Kosmetikabteilung zum Diebstahl mehrerer Artikel im Gesamtwert von über 600 Euro. Der Filialleiter sichtete die Videoüberwachung und konnte so den mutmaßlichen Dieb ...

mehr