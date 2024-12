POL-OF: Verlorenes Handy überführt "bissigen" Ladendieb; Autofahrerin bleibt auf Steinen hängen ; Festnahme nach Fahrraddiebstahl: 55-Jähriger versteckte sich im Gebüsch und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Verlorenes Handy überführt "bissigen" Ladendieb - Maintal

(lei) Weil er in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße zwei Elektrorasierer gestohlen haben soll, hat ein 24-Jähriger nun eine Anzeige am Hals, die sogar auf Verdacht des räuberischen Diebstahls lautet, da er sich gewaltsam im Besitz der Beute gehalten haben soll. Der junge Mann, so der Polizeibericht, wurde am Mittwochabend gegen 19 Uhr durch einen Detektiv des Marktes dabei erwischt, wie er die Verpackungen der beiden Rasierer entfernt und die Geräte anschließend in seine Jacke gesteckt haben soll. Als er das Geschäft verließ, soll er den 60-jährigen Aufpasser, der ihn angesprochen hatte, geschlagen und auch gebissen haben, weswegen ihm auch Körperverletzung vorgeworfen wird. Auf der Flucht verlor der Heusenstammer sein Handy, was die hinzugerufenen Beamten dann zunächst sicherstellten. Später erschien der Tatverdächtige auf der Maintaler Polizeistation, um sein Mobiltelefon abzuholen und im Gegenzug den Beamten das Diebesgut auszuhändigen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0.

2. Autofahrerin bleibt auf Steinen hängen - Schöneck

(lei) Eine Autofahrt einer 70-Jährigen endete am späten Mittwochabend offensichtlich anders als erwartet - nämlich auf einem großen Stein und mit strafrechtlichen Ermittlungen. Die Frau war gegen 23.40 Uhr in der Schlossstraße unterwegs, als sie auf Höhe des dortigen Schlosses wenden wollte. Dabei für sie über eine Grünfläche und zwei große Findlinge, wobei ihr Opel auf diesen hängen blieb. Der Astra wurde dabei erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden (geschätzter Sachschaden gut 10.000 Euro). Da sich im Gespräch mit der Dame Anhaltspunkte für eine geistige Erkrankung ergaben, wurde ihr Führerschein wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung einbehalten.

3. Festnahme nach Fahrraddiebstahl: 55-Jähriger versteckte sich im Gebüsch - Neuberg / Ravolzhausen

(fg) Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am frühen Donnerstagmorgen bei der Polizei und gab an, dass eine ihm unbekannte Person soeben ein E-Bike aus einer Gartenhütte in der Straße "Auf der Weingartsweide" (20er Hausnummern) gestohlen hätte. Kurz darauf erfolgte die vorläufige Festnahme des mutmaßlichen Fahrraddiebs.

Bereits auf der Anfahrt erblickte eine Streife den mutmaßlichen Fahrraddieb und fuhr diesem hinterher. In der Robert-Koch-Straße ließ der Tatverdächtige das E-Bike zurück, rannte zu Fuß davon und versteckte sich in einem Gebüsch. Kurz darauf klickten die Handschellen bei dem 55 Jahre alten Mann, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt. Er musste mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die Ordnungshüter nahmen das E-Bike, welches einen Wert von rund 3.500 Euro hat, vorerst an sich. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Tatverdächtige entlassen.

4. Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht - Gelnhausen

(lei) Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Wohnhaus in der Alten Leipziger Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr, nutzten die Diebe offenbar eine Leiter und stellten diese an der Rückseite des Gebäudes an. Hierüber gelangten die Täter ins Obergeschoss, wo sie gewaltsam ein Fenster aufhebelten. Drinnen durchwühlten sie die gesamte Wohnung, ehe sie unerkannt flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

