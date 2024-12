Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ladendieb festgenommen: Untersuchungshaftbefehl erlassen

Langen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Am Mittwochmorgen kam es in einem Einkaufsmarkt in der Liebigstraße (einstellige Hausnummern) in der dortigen Kosmetikabteilung zum Diebstahl mehrerer Artikel im Gesamtwert von über 600 Euro. Der Filialleiter sichtete die Videoüberwachung und konnte so den mutmaßlichen Dieb beim Verlassen des Marktes bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Weitere Recherchen ergaben, dass der Wohnsitzlose wohl bereits am Vortag einen weiteren Diebstahl begangen haben soll. Er war erst Anfang Dezember aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden.

Der 30-Jährige wurde daraufhin am Mittwochnachmittag einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ.

Medienvertreterinnen und -vertreter richten sich bei Anfragen bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach.

Offenbach, 19.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell