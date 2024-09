Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Grillimbiss

Uslar (ots)

Uslar (reu.), 37194 Bodenfelde, Privatstraße 1, 29.08.2024, 20:00 Uhr, - 30.08.2024, 11:00 Uhr

In der Nacht zum Freitag versuchten unbekannte Täter die Eingangstür zum Grillimbiss in der Privatstraße in Bodenfelde aufzuhebeln. Der Versuch misslang.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 EUR.

Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Einbruchdiebstahl und bittet im ihre Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell