POL-PDMY: Diebstahl eines Stromerzeugers

L 76, Gemarkung: 53506 Lind (ots) - Am heutigen Tage, den 18.06.2025, gegen 20:28 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Kradfahrer die L 76 von 53505 Kirchsahr (OT Burgsahr) kommend in Fahrtrichtung 53505 Altenahr (OT Kreuzberg). Zwischen den beiden Ortschaften kam der Kradfahrer alleinbeteiligt in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte der ...

mehr