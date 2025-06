POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Mayen (ots) - Am Sonntag, den 25.05.2025, wurde der Polizei Mayen mitgeteilt, dass vier Kanister mit Altöl an einem Glascontainer in der Talstraße in Mayen abgestellt wurden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Mayen unter der Tel: 02561-8010 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Kriminalinspektion Mayen Pressestelle Telefon: ...

