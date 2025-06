Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: In Wohnung eingebrochen + Werkzeug entwendet- Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

In Wohnung eingebrochen

Cadenberge. In dem Zeitraum zwischen Montagmorgen und dem Dienstagabend gegen 19.00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Bahnhofstraße ein. Das genaue Diebesgut wird noch ermittelt. Die Polizei in Hemmoor erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04771/6070.

Werkzeug entwendet- Zeugen gesucht

Cuxhaven. Am Mittwoch, den 28.05.2025, in dem Zeitraum zwischen 09.20 Uhr und 09.30 Uhr entwendeten bislang Unbekannte in der Straße Kleine Hardewiek von der Ladefläche eines dort abgestellten Anhängers diverses Werkzeug. Vermutlich wurde zum Abtransport des Diebesgutes ein Pkw benutzt. Die genauer Schadenssumme wird noch ermittelt. Die Cuxhavener Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/5730.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell